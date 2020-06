La Société marocaine des sciences médicales (SMSM) a indiqué, lundi, avoir adressé une requête au ministère de la Santé portant sur l’organisation d’une campagne de sensibilisation incitant les citoyens à suivre leur état de santé auprès des médecins traitants pour éviter les complications, particulièrement les personnes souffrant de maladies chroniques.

“Les médecins des secteurs public et privé ont reçu des malades dans des états critiques, du fait qu’ils ne se sont plus rendus dans les établissements hospitaliers de peur d’être infectés du nouveau coronavirus, ce qui les a exposés à de graves complications”, explique le SMSM dans un communiqué, qui cite les cas du diabète, de l’hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et des cancers.

L’organisation professionnelle a exhorté le ministère de tutelle “à coordonner et à œuvrer de concert” pour lancer cette campagne, “en harmonie avec sa stratégie constante d’adopter et d’adhérer à toutes les initiatives bénéfiques aux Marocains”.

La Société marocaine des sciences médicales a suggéré l’implication des différents médias nationaux dans cette campagne, en ce sens que ceux-ci “ont fait preuve de citoyenneté et d’engagement pour les questions nationales et la défense des citoyens”.

Elle a, à cet effet, rappelé le succès rencontré par l’action sur les vaccins obligatoires conduite par le ministère, en partenariat avec les pédiatres du secteur privé, laquelle opération a permis de porter le taux de vaccination de 63 à 93%.

La SMSM a, enfin, réitéré son appel aux femmes enceintes et aux malades chroniques à se rendre dans les établissements hospitaliers publics et privés pour “recevoir les soins appropriés et éviter ainsi toute complication”.