Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a démenti catégoriquement, samedi, avoir publié un communiqué au sujet de la suspension des cours pour tous les cycles et niveaux, à partir du lundi 5 avril et jusqu’à nouvel ordre.

Le ministère réagissait dans une mise au point pour éclairer l’opinion publique au sujet d’un “faux” communiqué attribué au ministère que font circuler certaines personnes.

Tous les communiqués du ministère sont publiés via son portail électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux, a-t-il souligné.

“Autre que ces sources mentionnées, n’est que des fake-news”, précise-t-on.

Le ministère indique en outre qu’il se réserve le droit de poursuivre en justice les personnes qui véhiculent ce genre de fake news.