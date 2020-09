La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé lundi sa décision de suspendre, à partir de mardi, les visites familiales dans l’ensemble des établissements pénitentiaires, jusqu’à ce que les circonstances et les conditions appropriées soient remplies pour les remettre en vigueur.

“Compte tenu de l’évolution récente de la situation épidémique dans notre pays et pour protéger la population carcérale et les fonctionnaires des établissements pénitentiaires, elle (DGAPR, ndlr) a décidé de suspendre les visites familiales dans l’ensemble de ces établissements, à partir de demain mardi 08 septembre 2020, jusqu’à ce que les circonstances et les conditions appropriées soient remplies pour les remettre en vigueur”, a indiqué la délégation dans un communiqué.