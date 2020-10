Swiss Skydiver s’est imposée lors de la 145ème édition des Preakness Stakes, samedi à Baltimore, devant le favori Authentic, arrivé premier au Kentucky Derby.



Entraînée par Kenny McPeek et montée par Robby Albarado, Swiss Skydiver est seulement la 16ème pouliche à remporter cette prestigieuse course hippique.



Elle a fait la différence à l’abord du dernier virage, prenant les devants aux dépens d’Authentic qui a fini par s’approcher d’elle, sans réussir à la dépasser dans un final très serré.



Cette course était la troisième et dernière de la Triple Couronne. Tiz the Law s’était imposé lors de la première aux Belmont Stakes et Authentic au Kentucky Derby. Ce dernier n’a pas couru à Baltimore, ses propriétaires et entraîneurs ayant préféré l’économiser pour la Breeders Cup Classic du 07 novembre.



Les Preakness Stakes se sont déroulées à huis clos. Traditionnellement, plus de 130.000 personnes assistent à ce rendez-vous mondain. Cette fois-ci, seules 250 personnes, principalement le personnel, les entraîneurs et les propriétaires étaient présentes.