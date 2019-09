L’antenne francophone du Collaboratif pour la gouvernance des systèmes de santé (CGSS), un organe bénéficiant de l’appui technique, normatif et financier de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a été lancée, ce mardi à Rabat, en présence de nombreux spécialistes et experts issus de différents pays francophones.

Lancée conjointement avec l’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), le bureau de l’OMS au Maroc, le département gouvernance et financement des systèmes de santé de l’OMS et le secrétariat global du Collaboratif, l’antenne francophone a pour mission de promouvoir l’accès à la connaissance et au dialogue autour de la gouvernance des systèmes de santé en supprimant la barrière de la langue et de favoriser le partage d’expériences entre des pays francophones.