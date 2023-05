L’équipe nationale de taekwondo participe au championnat du monde de la discipline prévu du 29 mai au 4 juin à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan.

Chez les dames, le Maroc sera représenté par Nezha Al-Assal (-46 kg), Rabab Ouhadi (-49 kg), Oumaima Al Bouchti (-53 kg), Nada Al-Aaraj (-57 kg), Meryem Khallal (-62 kg), Safia Saleh (-67 kg), Oumaima Boumeh (-73 kg), Fatima-Zahra Abou Faris (+73 kg).

Chez les hommes, les couleurs nationales seront défendues par Hatim Barhou (-54 kg), Wasfi Abdelbasset (-63 kg), Mohamed El Attari (-68 kg), Youssef Bouatris (-80 kg), Soufiane Asbi (-87 kg) et Ayoub El Bassel (+87 kg).

La délégation marocaine, qui prend part à ce championnat du monde marqué par la participation de plus de 950 taekwondoïstes, est présidée par Abdelaziz El Hajoui, et les entraîneurs Abdelkader Zarouri et Issam Charnoubi.