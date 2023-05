Le coup d’envoi du programme « Awrach 2 » a été donné, jeudi, dans les provinces et préfectures relevant de la région Casablanca-Settat, dans le but de créer davantage d’opportunités d’emploi directes et immédiates.

À cette occasion, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, qui a lancé cette deuxième version en présence du Wali de la région de Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch, a exprimé sa satisfaction de l’écho positif qu’a eu la première version du programme auprès des partenaires.

Il a affirmé qu’environ de 70% de bénéficiaires du programme « Awrach » au niveau national au cours de l’année précédente ne sont pas des diplômés, ajoutant que ce programme gouvernemental a permis de garantir à cette catégorie de citoyens un travail décent déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) avec au moins un salaire minimum.

Ce résultat encourage davantage la réflexion dans le cadre de la deuxième version du programme afin d’aider ces personnes qui n’ont aucun diplôme d’accéder au marché d’emploi, a estimé Sekkouri, soulignant que le ministère s’efforce, à travers cette deuxième version, de développer le programme et de le faire progresser.

Au niveau de la région, il a expliqué que la deuxième version de ce programme permettrait de créer environ 21.500 emplois, couvrant les deux volets du programme (chantiers provisoires et chantiers de soutien pour l’insertion durable).

Le ministre a, dans ce sens, précisé que cette 2ème version serait plus audacieuse et permettrait une plus grande proximité avec les citoyens et les personnes en situation de handicap, tout en incluant un grand nombre de femmes.

En raison du grand succès de la 1er version du programme dans la région, Sekkouri a soutenu que cela a engendré l’inclusion de nombreuses autres professions et formations nouvelles afin de permettre aux bénéficiaires, sans emploi de se rapprocher davantage du marché du travail.

Le nombre de bénéficiaires dans la région lors de la 1er version s’élève à environ 14.600 personnes, dont 30 % de femmes et 60 % de personnes sans diplôme, a-t-il fait savoir, exprimant son espoir que ces efforts se multiplient afin d’étendre les avantages de ce programme.

De son côté, Ahmidouch a souligné que ce programme s’inscrit dans le cadre des mesures prises au niveau des régions pour concrétiser le programme gouvernemental dans son axe visant à améliorer l’employabilité, renforcer l’intégration professionnelle et créer des emplois, notant que l’économie nationale a rencontré plusieurs difficultés, notamment pendant la période de la pandémie de la Covid-19, ainsi que les années de sécheresse et les crises mondiales qui ont eu un impact négatif sur les économies mondiales dans leur ensemble.

À cet égard, il a déclaré qu’il était nécessaire de lancer des programmes ambitieux pour stimuler l’économie et l’emploi, ajoutant que des projets ont été lancés pour atténuer les crises et créer les conditions favorables à la réalisation des objectifs en termes de développement économique et de création d’emplois.

Dans le cadre du programme gouvernemental visant à soutenir les personnes qui souhaitent accéder au marché d’emploi et ont perdu leur emploi à cause de la pandémie de COVID, il a été souligné que cet objectif sera atteint grâce à un partenariat réunissant plusieurs secteurs ministériels, des institutions publiques, des collectivités territoriales, ainsi que des associations de la société civile et des coopératives locales.

En ce qui concerne la deuxième édition, le Wali a précisé que cette réunion, tenue à l’occasion du lancement du programme « Awrach 2 », constitue une occasion de discuter des objectifs et des composantes du programme, appelant ainsi tous les intervenants, y compris les élus, les autorités locales, les administrations, les institutions publiques et les organisations professionnelles, à participer activement afin de mettre en œuvre ce programme au niveau des provinces et des préfectures de cette région.

Cette rencontre a été marquée par la signature de conventions avec les conseils préfectoraux et provinciaux de la région pour la mise en œuvre du programme « Awrach 2 ».

Dans ce sillage, Zaid Ahamam, directeur régional de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), a expliqué que ces conventions énoncent les mesures de la deuxième version de ce programme au niveau de la région, avec ces deux composantes « Awrach provisoire » et « Awrach permanent ».

Et de conclure que le but dudit programme est l’insertion des populations qui n’ont pas l’opportunité d’intégrer le marché de l’emploi, en particulier les femmes et les non diplômés.