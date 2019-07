Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a adopté, lors de sa session ordinaire du mois de juillet, tenue lundi à Tanger, une convention de partenariat avec la direction régionale de la Santé, consacrant 100 millions de dirhams (MDH) à l’amélioration de l’offre des services de santé au niveau de la région.

S’étalant sur la période 2020-2021, la convention vise à améliorer l’offre sanitaire et à contribuer au renforcement des infrastructures sanitaires dans les différentes préfectures et provinces de la région, à travers le renforcement de l’équipement des hôpitaux et le soutien aux centres de transfusion sanguine.

Conformément à cette convention, dont l’exécution a été confiée à l’Agence régionale d’exécution des projets, le Conseil s’engage à mobiliser un budget de 100 MDH sur deux ans pour répondre aux besoins exprimés, notamment en matière des équipements de santé.

De son côté, la direction régionale de la Santé s’engage à mobiliser ses services et ses délégations provinciales, ainsi que les établissements hospitaliers y relevant pour mettre à disposition les ressources humaines nécessaires à la mise en oeuvre de cette convention.

Les deux parties ont également convenu à contribuer à la mobilisation d’autres partenaires, et à entreprendre des actions de sensibilisation à la réalité et aux défis des établissements hospitaliers de la région.

Intervenant à cette occasion, le président du Conseil, Ilyas El Omari, a souligné que le Conseil régional accorde une importance particulière au secteur de la santé, avec l’adoption, lors de cette session, de huit conventions relatives à ce secteur. Il a appelé à donner la priorité aux zones accusant un manque en infrastructures, notamment la province d’Ouezzane, qui manque d’un hôpital provincial pouvant répondre aux besoins des habitants.