Une enveloppe budgétaire d’environ 50 millions de dirhams (MDH) a été allouée au financement de la première phase du programme de mise à niveau de plusieurs quartiers sous-équipés à Tanger, situés le long de la ligne du train à grande vitesse (TGV).

Ce projet, dont la première phase sera réalisée entre 2023 et 2024, vise à intégrer un ensemble de quartiers sous-équipés dans le tissu urbain organisé, à renforcer les infrastructures routières et à améliorer le paysage urbain et les conditions de vie de la population.

L’enveloppe allouée à ce projet sera mobilisée dans le cadre d’une convention de partenariat, en cours d’approbation, entre le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville (15 MDH), la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (15 MDH) et la commune de Tanger (20 MDH).

S’étalant sur une superficie globale de 30,75 ha, ce projet concerne les quartiers d’Aouama-Est, Aaouma-Ouest, Fricha, et de Bir tamoun.

Ce projet porte également sur le renforcement et le revêtement des routes, la pavage des trottoirs, l’embellissement des façades et la plantation d’arbres.

La réalisation de ce projet a été confiée à la société Al Omrane de Tanger Tétouan Al Hoceima, sous la supervision de la Wilaya de la région, tandis que l’Agence urbaine de Tanger réalisera les nouvelles conceptions de restructuration des quartiers cibles.