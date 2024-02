Des investissements de plus de 575 millions de dirhams (MDH) seront consacrés à la mise en œuvre d’une approche visant le développement de l’économie de proximité et la promotion de l’investissement.

A cet égard, le Conseil communal de Tanger oeuvre à contribuer au renforcement du développement économique et social, à travers une série de projets s’inscrivant dans le cadre du programme de développement de l’économie de proximité et de promotion de l’investissement, indique une note d’information de la commune.

Le Conseil mise ainsi sur la mise en œuvre cette approche de développement dans le cadre du 4 ème axe stratégique du programme d’action de la commune 2022-2027, relatif au développement économique et aux initiatives durables.

Dans ce cadre, une enveloppe budgétaire d’environ 575,3 MDH sera mobilisée, avec la contribution de plusieurs partenaires et secteurs ministériels, pour l’aménagement de plusieurs marchés et le renforcement de l’économie de proximité, relève la même source, notant que la contribution de la commune de Tanger s’élève à environ 81 MDH.

La commune a affirmé que, dans le cadre de ce programme, une gestion rationnelle de l’exploitation temporaire des biens communaux publics, au niveau de l’administration de la commune de Tanger et ses 4 arrondissements, sera assurée.

S’agissant de la promotion des infrastructures socio-économiques, il sera procédé à la reconversion d’une trentaine de marchés dans les 4 arrondissements de la ville, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme d’aménagement et de reconstruction du marché de Casabarata, situé dans l’arrondissement de Souani, outre la mise en valeur du marché pilote « Souk R’Mel » (Plaza Jdida), dans l’arrondissement de Tanger ville.

Dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé et dans une optique d’incitation à l’entrepreneuriat et d’encouragement des porteurs de projets, la commune de Tanger mettra en place d’une Maison de l’entrepreneur dans les quartiers de Dradeb et de Ben Diban.

La commune oeuvrera également à l’élaboration d’une vision de création de projets générateurs de revenus dans les espaces publics, à la création d’une plateforme de promotion des produits agricoles et du terroir, et à la création d’une zone dédiée aux activités artisanales polluantes et nuisibles dans la localité d’Al Hararrine, en plus de la contribution à la création et l’équipement d’une zone dédiée au textile.

Parmi les projets inscrits au programme figure la régularisation foncière et le développement d’une pépinière de jeunes entrepreneurs dans le quartier de Beni Makada.

Il convient de noter que l’axe relatif au développement économique et aux initiatives durables est l’un des axes stratégiques du programme d’action de la commune de Tanger (2022-2027), adopté récemment lors de la session ordinaire du mois de février.

Ce programme d’action constitue un document de référence pour la programmation des projets et activités prioritaires à réaliser dans la commune, dans le but de fournir des services de proximité aux citoyens.