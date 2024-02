La commune de Tanger a alloué une enveloppe budgétaire d’environ 50 millions de dirhams (MDH) au financement des travaux de la 2e tranche du programme de mise à niveau des quartiers sous-équipés de la commune et leur intégration dans le tissu urbain.

Cette enveloppe sera mobilisée dans le cadre de la convention de partenariat, adoptée lors de la session ordinaire du mois de février, visant à renforcer les infrastructures routières et améliorer le paysage urbain, ainsi que les conditions de vie des habitants, indique la commune dans une note d’information.

En vertu de l’accord, ce projet porte sur le renforcement et le revêtement des routes, ainsi que le pavage des trottoirs pour améliorer la fluidité de la circulation, le renforcement de l’éclairage public, l’entretien des façades et les autres travaux d’aménagement.

Le programme de mise à niveau des quartiers sous-équipés, dont le coût s’élève à environ 1,05 milliard de dirhams, ambitionne de renforcer l’attractivité économique et territoriale de la commune, de renforcer les infrastructures routières de la commune, note la même source.

Il s’assigne également pour objectifs de renforcer et élargir les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement liquide, de renforcer les infrastructures sportives, de préserver l’environnement et les ressources naturelles et de contribuer à la protection de la ville contre les inondations.

Le programme comprend plusieurs projets programmés pour la période 2022-2025, portant notamment sur les travaux de revêtement des routes, de pavage des trottoirs et d’amélioration de la fluidité de la circulation, le renforcement de l’éclairage public, la création de terrains de proximité, la peinture des façades des bâtiments, et la protection des quartiers résidentiels des risques d’érosion, ainsi que la réalisation d’installations visant à protéger la ville contre les inondations.