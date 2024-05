Une enveloppe budgétaire de 56 millions de dirhams (MDH) a été allouée au financement et à la réalisation du projet relatif à l’extension du réseau de vidéo-surveillance dans l’espace public à Tanger.

Dans une note d’information, la commune de Tanger a fait part de sa participation à ce projet avec une enveloppe de 14 MDH, tandis que la contribution de la direction générale des collectivités territoriales et du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima s’élève respectivement à 28 MDH et 14 MDH.

Cet budget servira à financer les travaux d’extension du réseau, ainsi que les opérations de maintenance et d’installation des infrastructures réseau et électriques nécessaires.

L’objectif de cette initiative est de doter les espaces publics de systèmes de vidéo-surveillance, afin de permettre aux services de la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) de mieux contrôler et gérer la circulation, de dissuader les contrevenants, de lutter contre la criminalité et de protéger les biens publics.

Porté par l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), ce projet s’étalera sur une période de trois ans et prévoit l’installation de 533 caméras de surveillance, ainsi que la mise en place d’un réseau de fibre optique et d’infrastructures dédiées sur une distance de 20 kilomètres, couvrant 111 points de surveillance dans la ville.

Par ailleurs, la salle de contrôle des systèmes de surveillance, située au siège de la préfecture de police de Tanger, sera dotée des dispositifs nécessaires pour assurer une utilisation optimale du système, en plus de la mise à niveau et l’équipement du centre de données associé.