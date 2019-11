La nouvelle gare routière de Tanger, un projet de la Société nationale du transport et de la logistique (SNTL), a ouvert ses portes vendredi, accueillant ainsi l’ensemble du trafic des voyageurs, les autocars et les grands taxis de l’ancienne gare.

Cette nouvelle gare routière, qui s’inscrit dans le cadre du programme Tanger-Métropole pour le développement intégré, équilibré et inclusif de la ville du détroit lancé par le Roi Mohammed VI, est située sur la rocade 9 à Hay El Hassani et permettra non seulement d’améliorer la circulation dans la ville, mais également de doter Tanger d’installations modernes en matière de transport.

Avec un investissement de près de 53 millions de dirhams, cette nouvelle gare est dotée de 13 guichets pour les billets, 2 postes de police, un espace d’attente, un bureau d’accueil ainsi que des magasins, des cafés et des restaurants.