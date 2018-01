Infomédiaire Maroc – Les éléments de la douane au port Tanger-Med ont mis en échec, au début de la semaine dernière, une tentative d’introduction illégale d’une quantité importante d’ouvrages en or et d’appareils électroniques vers le territoire national.

Lors d’une opération de contrôle routinière, les éléments de la douane au port Tanger Med ont réussi à mettre la main sur près d’un kilo et demi (1 457 grammes) de bijoux en or, soigneusement dissimulés dans une cocotte-minute, en plus d’une importante quantité d’appareils électroniques (442 smartphones, 77 ordinateurs portables, 25 Smart-montres, 19 écrans tactiles pour véhicules, 11 appareils photos…) cachés dans un coffre en bois à bord d’un véhicule de tourisme conduit par un ressortissant marocain résidant à l’étranger, a précisé un communiqué de l’Administration des douanes et impôts indirects.

Rédaction Infomédiaire