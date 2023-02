Alors que le Fairmont Tazi Palace vient d’ouvrir ses portes dans la ville blanche et promet déjà d’être la nouvelle adresse incontournable de Tanger, l’hôtel dévoile son restaurant Parisa aux inspirations perses. Une invitation au voyage, à découvrir sans plus attendre.

Le nouveau rendez-vous gastronomique tangérois

Tout droit venu de Doha, le restaurant Parisa est le nouveau lieu en vogue de la ville de Tanger. C’est au sein du majestueux Fairmont Tazi Palace, sur les hauteurs de la ville que vient d’ouvrir cette adresse inédite mettant à l’honneur les plats les plus iconiques de la gastronomie perse. Assez peu connue du grand public, cette cuisine est pourtant très variée, riche et incroyablement savoureuse. L’occasion de pousser les portes de cet ancien Palais pour vivre une expérience gustative inédite…

Le meilleur de la gastronomie perse

Véritable ode à l’hospitalité persane, la carte se présente comme un savant mélange de tradition et de modernité, retranscrit dans des plats aux mille saveurs épicées à partager.

Diffèrents mets mettent dès les premiers instants les papilles en éveil des convives. On retrouve également à la carte les emblématiques grillades perses qui s’accompagnent de délicates salades et mets aux mille et une épices. Le Parisa signature, plat emblématique de la maison fera l’unanimité, la cuisson lente de cette épaule d’agneau la rendant incroyablement tendre et savoureuse.

Pour les gourmands souhaitant vivre l’expérience marocaine dans son entièreté, Parisa propose également en complément une sélection de plats typiquement marocains, toujours aussi savoureux.

Entre opulence et simplicité, Parisa embarque Tangérois et touristes dans un univers singulier et dépaysant.

Une ambiance feutrée et envoûtante

Cap sur le Moyen-Orient dès l’immense magnifique porte d’époque poussée, laissant entrevoir les murs peints de grands portraits de femmes aux couleurs vives. Les artistes locaux ont bien évidemment contribué à ce projet, un des marqueurs du concept Parisa développé à Doha il y a quelques années. L’espace restaurant, sobre et élégant, prend également vie lorsque les dizaines d’assiettes aux couleurs safranées font leur entrée. Tant sur la table que sur le palais, Parisa est un arc-en-ciel de couleurs et de saveurs.

Innocents, le speakeasy du Parisa

Les convives pourront découvrir dès leur arrivée Innocents, le speakeasy de l’hôtel où une musique d’inspiration orientale les plongera dans une ambiance élégante et envoûtante. À l’abri des regards, ce bar confidentiel propose des cocktails originaux sur mesure, à découvrir avant ou après le dîner, à déguster également sur la terrasse extérieure attenante.