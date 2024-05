Une enveloppe budgétaire de plus de 98 millions de dirhams (MDH) a été allouée au financement du 2 ème programme de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine dans la médina de Tanger pour la période 2024-2027.

Cette enveloppe sera consacrée à la réalisation des études et des travaux de traitement de 328 bâtiments résidentiels menaçant ruine, suite à l’étude et l’enquête réalisées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine (ANRUR) dans la médina de Tanger.

A cet égard, la commune de Tanger a indiqué, dans une note d’information, qu’elle a consacré une enveloppe budgétaire d’environ 36 MDH à la réalisation du 2ème programme de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine dans la médina de Tanger pour la période 2024-2027, précisant que ce programme fait l’objet d’une convention de partenariat qu’elle a approuvée lors de sa session ordinaire du mois de mai.

Selon la même source, le coût global final du programme sera déterminé après la réalisation des études et l’annonce des marchés publics et des contrats associés, dans la limite du budget alloué à ce projet.

En vertu de cette convention, cette enveloppe budgétaire sera mobilisée par le conseil communal de Tanger, le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville (36,24 MDH) et le conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (36 MDH).

Cette convention est paraphée également par la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et l’ANRUR.