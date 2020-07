Le Conseil Régional du Tourisme (CRT) Tanger Tétouan Al Hoceima (TTA) annonce le lancement de sa campagne de promotion estivale qui se prolongera jusqu’à la mi-septembre 2020.

Diffusée à travers les médias et les réseaux sociaux, cette campagne est réalisée et financée avec le soutien de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) dans le cadre de l’initiative « Ntla9awfbladna ». Celle-ci vise à accompagner la relance touristique dans le Royaume en invitant les touristes nationaux à voyager dans leur pays dès la levée de l’état d’urgence sanitaire et à contribuer au mouvement de solidarité nationale.

Sous le titre « SBA7’NORD », plusieurs messages sont déclinés en affiches, spots radio et formats digitaux. Ils expriment la diversité du produit touristique de la région Nord et incitent les citoyens marocains à découvrir de nombreuses offres de séjour et d’animation spécialement conçus pour eux, à prix adaptés et regroupées sur le site www.Ntla9awfChamal.ma.

Le CRT Tanger Tétouan Al Hoceima inscrit son action dans le cadre du dispositif établi par l’ONMT avec le soutien d’une cellule de l’Office composée d’experts en marketing, communication et digital. Le cahier des charges de la campagne prévoyait notamment d’engager une démarche incentive volontariste auprès des professionnels pour collecter l’ensemble des offres commerciales et les regrouper sur une plateforme digitale spécifique offrant un accès facilité aux consommateurs.

Mobilisées depuis plusieurs semaines, les équipes du CRT ont déployé une démarche fédératrice auprès des opérateurs et associations professionnelles, avec la mise en place d’une équipe dédiée et l’envoi d’un questionnaire type en ligne, puis des contacts directs et un accompagnement personnalisé pour les aider à structurer leurs offres.

« Notre objectif, témoigne Mme Rkia Alaoui, Présidente du CRT Tanger Tétouan Al Hoceima, était d’agir dans un esprit d’inclusivité en mobilisant l’ensemble des métiers et toutes les prestataires, petits ou grands : hôteliers, restaurateurs, maisons d’hôtes, coopératives, agents de voyages, transporteurs, guides touristiques… Nous avons aussi recherché un équilibre par zones, par types ou standards d’offres, afin de valoriser la diversité de nos produits et répondre aux aspirations de toutes les catégories de touristes internes ».

Quatre « produits d’appel » sont mis en avant dans la campagne générique du CRT TTA: l’hébergement en riad dans la médina de Chefchaouen, un week-end d’initiation à la plongée sous-marine à Al Hoceima, 3 jours de randonnée dans le parc national de Talassemtane et un séjour en hôtel 4 étoiles à Tanger.

Ce premier bouquet d’offres permet de valoriser la richesse du produit régional, offrant un des plus larges choix de vacances au Maroc, avec deux façades balnéaires (Atlantique, Méditerranée), de l’éco-tourisme entre montagnes, forêts et cascades, de la culture et des traditions (médinas de Tétouan, Ouazzane, Chefchaouen, Asilah, musées, coopératives…) et du « citybreak » avec une offre tangéroise enrichie par la nouvelle marina, les malls, la gare TGV…

En se rendant sur le site www.Ntla9awfChamal.ma, également accessible via le portail www.visittanger.com, les voyageurs planifiant leurs vacances retrouveront l’ensemble des offres détaillées par prix et catégories. Dès la page d’accueil du site, le visiteur est incité à se connecter au mur des « deals », lui donnant accès à près d’une centaine de packages, séjours, circuits et activités, disponibles à ce jour, avec des tarifs promotionnels exclusifs spécialement formulés pour la clientèle nationale. De nouvelles propositions continueront à apparaître dans les prochaines semaines.

La Région Nord est ainsi en ordre de bataille pour réussir sa saison estivale, en étroite concertation avec les pouvoirs publics et les autorités de Santé régionales et nationales. Le Comité de veille local, mis en place sous l’égide de la Wilaya contribue à renforcer la cohésion et la synergie entre toutes les parties prenantes.

L’ensemble des professionnels est mobilisé pour accueillir les touristes nationaux, et dès que cela redeviendra possible, les clientèles de Marocains résidant à l’étranger, et les visiteurs internationaux. Et cela dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de qualité.

« Notre région dispose d’un capital image inestimable et les études de l’ONMT nous démontrent que les Marocains ont envie du Nord », explique Mme Rkia Alaoui.

« Cette période exceptionnelle nous a conduit aussi à réfléchir à nos avantages compétitifs et à mieux valoriser de façon durable notre marque et nos produits. Dès le mois de mars, nous avons engagé une démarche de communication positive et proactive et poursuivi notre travail de fond en matière de marketing territorial. Je suis certaine que nous sortirons plus forts de cette crise… » conclut la Présidente du CRT.