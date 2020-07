Un incendie qui s’est déclaré, lundi, dans la forêt diplomatique, au sud de Tanger, et qui a ravagé environ 36 hectares de massifs forestiers, a été maîtrisé.

“Le violent incendie qui s’est déclenché lundi vers 15h00 dans la forêt diplomatique a été maïtrisé vers 19h00”, a fait savoir le directeur régional des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification du Rif, Said Benjira, notant que “les vents qui soufflaient sur la région ont augmenté la vitesse de propagation du feu”.

Le responsable a précisé que des équipes des Eaux et forêts, de la protection civile, des autorités locales, de la gendarmerie royale et des forces auxiliaires, sous la supervision directe du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont été mobilisées en peu de temps et ont travaillé d’arrache-pied, ce qui a permis de maîtriser rapidement le feu.

Il a souligné que ces équipes ont été appuyées par des avions des Forces armées royales, notant que “les efforts déployés par les différents intervenants ont permis de contenir le feu et d’empêcher sa propagation vers d’autres zones de la forêt diplomatique”.

Et d’ajouter que la superficie calcinée est estimée à environ 36 hectares, composés principalement d’espèces secondaires et d’arbres (liège et genévrier).

De son côté, le commandant régional de la protection civile à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le colonel Abderrahim El Kabbaj, a relevé que l’intervention rapide de ces équipes a permis de maîtriser le feu en peu de temps, malgré les conditions météorologiques défavorables caractérisées par des vents et des températures élevées. Après avoir précisé que la superficie ravagée par l’incendie est estimée à environ 36 ha, El Kabbaj a souligné que la protection civile a mobilisé 8 camions-citernes et des dizaines d’éléments, qui ont travaillé aux côtés des services des Eaux et forêts, des autorités locales et des autres intervenants pour contenir l’incendie.

Il a, par ailleurs, indiqué que les agents de la protection civile, soutenus par les éléments de l’entraide nationale, de la sûreté nationale et les autorités locales, sont intervenus, lundi soir, pour venir à bout d’un énorme incendie qui s’est déclaré dans un magasin aux puces à Tanger contenant des matériaux inflammables (bois, plastique, produits chimiques), précisant qu'”aucune perte humaine ou blessé ne sont à déplorer”.