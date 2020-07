Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé une convention de coopération avec l’Université Abdelmalek Essaâdi pour la création et l’équipement d’un laboratoire d’épidémiologie moléculaire à la faculté de médecine et de pharmacie de Tanger.

Ce projet, adopté à l’unanimité des membres du Conseil ayant pris part lundi à la session ordinaire au titre du mois de juillet, vise à analyser l’épidémiologie moléculaire des agents pathogènes, à travers la réalisation des études génétiques, moléculaires et immunologiques des micro-organismes ou de certains de leurs composants. Le laboratoire ambitionne également de développer les caractéristiques biologiques et les outils de diagnostic moléculaire, obtenir des outils moléculaires innovants et utiles pour le diagnostic en épidémiologie, et de développer des modèles expérimentaux à des fins d’amélioration transitoire, avec le renforcement de molécules de nature diverse, de protéines et de substances biologiquement actives.

Ce projet, qui vise à soutenir la recherche scientifique dans le domaine de la lutte contre les épidémies, nécessite un budget de 5,12 millions de dirhams (MDH), mobilisé entièrement par le Conseil de la région.

Ce laboratoire, le noyau d’un observatoire d’épidémiologie moléculaire, constitue une structure multidisciplinaire qui sera chargée de réaliser tous les travaux et analyses liés à l’épidémiologie, au diagnostic biologique et à la recherche dans ce domaine, indique une note de présentation du projet.

Et d’ajouter que l’Observatoire aura pour mission d’intégrer les résultats de recherches, et les données sociales, démographiques et épidémiologiques de la région, ainsi que de développer la recherche dans le domaine de l’épidémiologie des maladies infectieuses et d’autres maladies qui ont d’importantes répercussions sur la santé publique au niveau de la région.

Le laboratoire, qui bénéficiera de l’expertise des centres de recherche de l’Université d’Abdelmalek Esaâdi, sera principalement spécialisé en épidémiologie et maladies infectieuses, microbiologie, génétique médicale, immunologie, maladies cancéreuses, biotechnologie et en bio-informatique.