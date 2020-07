La 9ème édition de la nuit blanche du cinéma et des droits de l’Homme se tiendra les 17 et 18 juillet sur le thème droit à l’environnement, ont annoncé les organisateurs.

Organisée chaque année par l’Association des Rencontres Méditerranéennes du Cinéma et des Droits de l’Homme (ARMCDH), la neuvième édition sera virtuelle et profitera à tout le Maroc, précisent les organisateurs dans un communiqué.

Il s’agit d’un événement exclusivement sur internet et accessible en ligne gratuitement sur la plateforme virtuelle de l’ARMCDH, relève le communiqué, notant que pour la première fois au Maroc, les R’batis ainsi que tout le Maroc pourront profiter de la programmation de la Nuit Blanche du cinéma durant 48h en s’inscrivant dès à présent, via le lien : nuitblanche.armcdh.ma.

L’objectif de la digitalisation de cette Nuit blanche est de faire de la transformation digitale de cette édition une force, en recréant un environnement connu des participants, et une opportunité originale garantissant la continuité de l’événement annuel phare de l’ARMCDH, expliquent les organisateurs, faisant savoir que la nuit blanche sera caractérisée cette année par le lancement de la capsule de sensibilisation sur le droit à l’environnement.

La capsule qui est disponible sur la chaîne Youtube de l’ARMCDH, s’inscrit également dans le cadre du projet “le cinéma plateforme de la sensibilisation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté”, selon la même source.

L’événement culturel débutera le 17 juillet à 20H30 sur la plateforme virtuelle de l’ARMCDH avec une première soirée qui connaîtra de lives avec un certain nombre d’acteurs: acteurs associatifs et réalisateurs.

La deuxième soirée connaîtra l’organisation d’un débat virtuel sur “le rôle de la société civile dans la protection de l’environnement et le monitoring des politiques publiques”.

L’ARMCDH a identifié une programmation riche en documentaires et fictions originaires de six pays : le Chili, la Suisse, la France, la Belgique, la Tunisie et le Maroc, précise le communiqué, ajoutant que les films dont les dates de production vont de 2015 à 2020 seront accessibles sur inscription à partir du 17 juillet à 21H00.

Au programme de cette édition figurent “A Sunny Day” de Faouzi Bansaïdi (Maroc, 2020), Amussu de Nadir Bouhmouch (Maroc, 2019), “La Cordillère des songes” de Patricio Guzmàn (Chili, 2019) et “Le vent tourne” de Bettina Oberli, (Suisse, France et Belgique, 2018).

Il s’agit aussi de: “Couscous les graines de la dignité” de Habib Ayeb, (Tunisie, 2017), “L’Odyssée” de Jerome Salle (France, 2016) et “Demain” de Cyril Dion et Mélanie Laurant (France, 2015).

Pour le débat virtuel, il portera sur deux axes: “Environnement et société civile : défis et attentes des acteurs” et “Politiques publiques environnementales : quelles synergies ?”

La Nuit blanche du cinéma et du droit de l’Homme est organisée avec l’appui de la Fondation Heinrich Böll, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des Femmes (ONU Femmes) et l’Ambassade de Suisse au Maroc; et en partenariat avec Hit Radio.

Le projet “le cinéma plateforme pour la promotion des droits de l’Homme et de la citoyenneté” est financé par l’Union Européenne et l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc, rappelle le communiqué.

L’ARMCDH est la première association au Maroc à faire du cinéma un moteur de la promotion de la culture des droits de l’Homme. Elle organise plusieurs événements principaux par an: les “Jeudis Cinéma et des droits de l’Homme” et les “Matinée enfants” tous les mois (à Rabat, Casablanca, Kénitra, Khouribga, et Agadir), Les Master class du cinéma et des droits de l’Homme (trimestriellement), la Nuit du court métrage des droits humains ainsi que la Nuit Blanche du cinéma et des droits de l’Homme (annuellement).