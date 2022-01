Le conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mustapha Messaoudi a été nommé Secrétaire général du département de la jeunesse, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement.

Le conseil de gouvernement a également approuvé la nomination de Mme Latifa Lahradji au poste d’inspecteur général du ministère de la Justice et de Moulay Said Chorfi, au poste de directeur de la direction de l’équipement et de la gestion du patrimoine au même ministère.

Le Conseil a également donné son aval pour la nomination de Taoufik Moucharaf au poste de Secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce.