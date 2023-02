Le gouvernement qui subventionne l’électricité depuis des années ne procèdera pas à l’augmentation des tarifs de cette énergie, a assuré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas.

Lors de l’habituel point de presse tenu à l’issue du Conseil de gouvernement, Baïtas a fait savoir que le projet de loi 83-21 relative aux sociétés régionales multi-services est destiné à traiter l’une des grandes problématiques pour servir l’intérêt du citoyen marocain qui paye la facture d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide.

Le projet de loi sera présenté devant les commissions concernées à la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers pour examen et adoption, outre le contrôle de constitutionnalité et sa présentation devant la Cour constitutionnelle, le cas échéant, a-t-il poursuivi.

Baïtas a également souligné la nécessité de la régularisation du secteur de distribution de l’eau et de l’électricité et la mise en œuvre progressive de ce chantier afin de préserver les équilibres financiers de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et d’investissement au niveau national.