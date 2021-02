Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Intérieur, Nejma El Houda Bouamama et Jalal Benhayoun ont a été nommés respectivement directrice du Centre régional d’investissement de Rabat-Salé-Kénitra et directeur du Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohamed Hicham Bensoltan a été nommé directeur de la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des fonctionnaires et agents du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

En ce qui concerne le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique – Département de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique-, Jamal Zahi a été nommé au poste de doyen de la Faculté d’économie et de gestion relevant de l’Université Hassan 1er de Settat.

Pour ce qui est du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, Rabii Taoufik a été nommé directeur des activités industrielles diverses, alors qu’au niveau du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdellah Ismaili a été désigné directeur de la stratégie, du financement et de la coopération et Ibrahim El Messaoudi au poste de directeur des prévisions et recherches météorologiques.

Concernant le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et l’Economie sociale, Tarik Talbi a été nommé directeur du transport aérien à la direction générale de l’aviation civile (Département du Transport aérien), alors que Mme Hasna Zarrouk a été désignée directrice de la stratégie et de la coopération (Département du Tourisme).