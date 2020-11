Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a annoncé, jeudi, le lancement d’un cycle de rencontres d’échange et de partage avec les différentes fédérations interprofessionnelles de l’Agriculture, dans le cadre de son approche participative et de son accompagnement constant aux acteurs de l’écosystème agricole face à la conjoncture que traverse le Royaume. L’objectif de cette initiative est d’être à l’écoute de leurs besoins pour adapter au mieux ses offres aux problématiques spécifiques à chaque filière, indique un communiqué du groupe bancaire qui a tenu, mardi 24 novembre, la première réunion avec Maroc Citrus, la Fédération interprofessionnelle du secteur des agrumes.

Présidée par Tariq Sijilmassi, Président du Directoire du Crédit Agricole du Maroc, Moulay M’Hamed Loultiti, Président de Maroc Citrus et Mohamed Alamouri, Président de la Confédération marocaine de l’Agriculture et du développement rural (Comader), cette réunion a permis de faire le point sur les différents sujets relatifs à la filière, ses spécificités, ses atouts et contraintes ainsi que le bilan des trois dernières campagnes. Cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs opérateurs du secteur agrumicole national, ainsi que de représentants du ministère de l’Agriculture, de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a surtout été l’occasion de recenser les attentes des opérateurs de la filière agrumicole en matière d’accompagnement financier.

A cette occasion, le GCAM a réaffirmé l’importance de cette filière qui mérite tout le soutien nécessaire au vu de son impact économique et social à l’échelle nationale et pour les régions du Souss, de l’Oriental et du Centre en particulier.

Les participants à cette rencontre ont partagé le constat de la bonne viabilité de cette filière qui contribue aux chiffres de l’export national. En outre, il a également été acté qu’un effort important de restructuration et d’investissements doit être réalisé pour maintenir et renforcer la qualité des produits et leur compétitivité.

Ce plan sectoriel, réalisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts (MAPMDREF) et en concertation avec les opérateurs, recevra tout le soutien financier nécessaire de la part du Crédit Agricole du Maroc.

A l’issue de la réunion, il a été convenu de mettre en place un cadre institutionnel impliquant l’ensemble des parties prenantes (MAPMDREF, Maroc Citrus, GCAM et COMADER) afin de déployer des mesures de soutien spécifiques à la filière des agrumes et un dispositif d’accompagnement personnalisé par opérateur au cas par cas.

Les participants se sont félicités des décisions prises qui sont de nature à permettre à la filière de jouer pleinement son rôle dans la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030 et, plus généralement, dans le développement du secteur agricole marocain.