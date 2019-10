Le taux d’intégration local de l’aéronautique au Maroc a dépassé l’objectif initial fixé à l’horizon 2020 (32%) pour atteindre plus de 38% actuellement, a souligné le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

« Pour le secteur aéronautique au Maroc, nous avons dépassé tous les objectifs du Plan d’accélération industrielle (PAI-2014) tel qu’il a été présenté devant le Roi Mohammed VI, avec des résultats extrêmement probants. Depuis le début du plan, nous avons 70% de plus d’emplois dans ce secteur (17 000 postes) et un taux d’intégration local (pourcentage de pièces d’un avion complet fait au Maroc) de 38% », s’est félicité Elalamy à l’ouverture de la 5ème édition « des Aerospace Meetings Casablanca », qui se tient les 29 et 30 octobre sous le thème « Le Maroc et le défi de l’Industrie 2.0 ».

Cette performance permet de se fixer un nouvel objectif plus ambitieux, à savoir 42% d’ici 2020, a-t-il poursuivi, notant que la dynamique d’investissement enclenchée et la base de production qui s’élargit d’année en année font de ce secteur un fer de lance de l’industrie marocaine.