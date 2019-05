Le dernier délai de paiement de la taxe d’habitation et de la taxe des services communaux est le 31 mai courant, rappelle la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « 31 mai 2019, dernier délai pour le paiement de la taxe d’habitation et de la taxe de services communaux. Les retardataires supporteront des pénalités et majorations de 15% dès le premier mois de retard », fait savoir la TGR dans un communiqué, précisant que les avis d’imposition de ces deux taxes ont été transmis aux contribuables durant le mois de mars 2019. En cas de perte ou de non réception de l’avis d’imposition, le contribuable peut consulter et payer ses taxes sur le site web de la TGR (www.tgr.gov.ma), et en utilisant les références d’un avis d’imposition antérieur, indique la même source.

Le paiement peut se faire à travers divers canaux « sans frais », à savoir le site (https://www.tgr.gov.ma/wps/portal/erecouvrement), l’application Mobile TGR, les guichets automatiques bancaires (GAB) des banques partenaires, le site E-banking de la banque du contribuable, l’application Mobile Banking de la banque du contribuable et les Trésoreries et perceptions relevant de la TGR aux guichets ou bornes de paiement électronique. Il peut également se faire « avec frais » à travers les agences bancaires (frais de 15 DH TTC) et les points de services de proximité (frais de 15 DH TTC).

En cas de paiement après le 31 Mai 2019, une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de 0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire, sont appliquées, avertit la TGR.