Le gouvernement rwandais lancera, à partir de la semaine prochaine, un projet de 131 millions de dollars US pour la construction de plus de 2800 logements abordables à Kigali, la capitale rwandaise.

Le nouveau programme, qui sera développé à Nyamirambo, dans le district de Nyarugenge, comprend la construction de bâtiments communautaires, parcs publics, magasins et un marché, rapporte jeudi le principal quotidien rwandais +The New Times+, citant des sources officielles.

Le projet sera réalisé dans le cadre du « Rugarama Park Estate », une joint-venture entre l’institution panafricaine Shelter Afrique, spécialisée dans le financement du logement, et la Banque de développement du Rwanda.

Les logements qui seront construits devraient accueillir plus de 14 000 personnes en plus de créer des centaines d’emplois temporaires et permanents.

Grâce à ce projet, les autorités espèrent combler le déficit de logements auquel fait face la ville de Kigali et estimé à environ 30 000 unités d’habitations par an. A cet effet, des mesures devraient être prises pour minimiser les coûts de production afin de maintenir les prix de vente bas.

« Les unités de logement seront abordables pour le revenu moyen d’un Rwandais moyen », ont indiqué les promoteurs du projet dans un communiqué relayé par +The New Times+.