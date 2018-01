Infomédiaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi, a adopté 2 projets de décret présentés par le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie numérique et qui portent sur le renouvellement des licences attribuées aux sociétés “Al Hourria Telecom SA” et “Orbcomm Maghreb”.

Ces 2 textes visent la proposition d’approbation des demandes de renouvellement faites par ces 2 sociétés auprès de l’Agence nationale de réglementation de télécommunication (ANRT) et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications via des satellites GMPCS, dédiés à la correspondance et l’emplacement accordé au renouvellement de la licence accordée aux 2 sociétés “Al Hourria Telecom SA” et “Orbcomm Maghreb” pour une période supplémentaire de 5 ans, à compter du 31 octobre 2015.

Rédaction Infomédiaire