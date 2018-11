Infomédiaire Maroc – Le Maroc a été réélu, lundi, pour un nouveau mandat (2019-2022), par une éclatante majorité de 133 voix en tant que l’un des 48 membres du Conseil de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT).

L’élection du Maroc a eu lieu dans le cadre de la 20ème Conférence des Plénipotentiaires de l’UIT, qui se déroule du 29 octobre au 16 novembre 2018 à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans un communiqué.

L’élection du Royaume, pour un énième mandat consécutif depuis 1963, est une reconnaissance probante par la communauté des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) du rôle actif du Maroc et de sa contribution consciencieuse dans l’élaboration des politiques et des grandes orientations de la stratégie de l’Union dans le domaine des télécommunications et du numérique, ajoute le ministère.

A noter que le Royaume a, également, été élu membre du Comité de Règlement des Radiocommunications (RRB) de l’UIT, en la personne de Hassan Talib, Ingénieur en télécommunications et Chef de la Division du Contrôle Technique à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT), arrivé en tête par 130 voix. Talib succédera ainsi à Mustapha Bessi, qui représentait le Maroc au RRB. Le Maroc siège au sein de ce Comité, de façon continue, depuis 1998.

Rédaction Infomédiaire