Infomédiaire Maroc – Le programme de partenariat en Télémédecine entre l’Institut indien Jawaharlal Nehru d’études médicales supérieures et de la recherche (JIPMER) et le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech a été lancé hier, à la cité ocre, avec comme objectif de développer la télémédecine comme outil de formation, d’encadrement et de prise en charge médicale à distance entre les deux centres hospitaliers.

Ce projet de partenariat d’envergure consiste en des échanges et une assistance technique entre les professionnels des 2 bords et vise à développer la télémédecine comme outil d’enseignement, de formation, d’encadrement mais aussi de prise en charge médicale et de soins à distance.

