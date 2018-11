Infomédiaire Maroc – Le nombre de tags commercialisés du télépéage « Jawaz » a atteint 200 000 en 2017, en progression de 243% par rapport à 2016, annonce la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM).

Ainsi, le chiffre d’affaires des ventes télépéage s’est élevé à 292 millions de dirhams (MDH), affichant une hausse de 157% comparativement à 2016, indique ADM dans son rapport d’activité au titre de l’exercice 2017.

Selon le rapport, l’année 2017 a été marquée par la généralisation du service télépéage à toutes les gares du réseau autoroutier à partir du mois d’avril, ainsi que par la promotion estivale offrant une réduction de 50% du prix d’acquisition du tag à partir du 1er juillet, passant de 200 dirhams à 100 dirhams.

Pour plus de souplesse et de proximité à ses clients-usagers, ADM a également diversifié le mode de recharges et multiplié les points de vente notamment durant la période estivale et a ramené le montant minimal de la recharge à 100 dirhams, selon la même source.

Rédaction Infomédiaire