Infomédiaire Maroc – Un centre de tri et de valorisation des déchets semi-automatique, dernière génération, a été inauguré lundi dans la commune Ain Baïda, près de Fès.

Ce centre, de nature à répondre aux attentes du Programme nationale des déchets ménagers par le développement de la filière de tri, recyclage et de valorisation énergétique, est considéré comme ‘’le plus grand centre de tri et de valorisation des déchets semi-automatique au Maroc et en Afrique’’.

Réalisé pour un investissement total de 54 millions de dirhams, grâce à un partenariat entre le Groupe Ozone Environnement & Services, la commune de Fès et la Banque marocaine du commerce extérieur, le centre de tri s’étale sur une superficie de 6 ha, avec une capacité de 300 tonnes, extensible à 500 tonnes de déchets/jour, et un taux de valorisation estimé à 28,2%.

‘’Cette unité, qui travaille selon un procédé semi-automatique basé sur une technologie allemande, réalise un tri mécanique des déchets collectés puis procède à un affinage manuel par des trieurs, formés à cette fin’’, a indiqué le Président directeur général du groupe Ozone Environnement & Services, Aziz El Badraoui.

Ces trieurs ont été recrutés parmi les chiffonniers de la ville de Fès avant d’être formés aux nouvelles techniques de tri, a souligné El Badraoui, ajoutant que le projet a permis la création de 50 emplois directs et 200 indirects avec ‘’des conditions respectant la santé et la sécurité au travail’’.

La cérémonie d’inauguration de cette unité s’est déroulée en présence notamment de la ministre ivoirienne de l’assainissement et de la salubrité, Anne Desirée Ouloto, du secrétaire général de la wilaya de Fès-Meknès, de plusieurs diplomates africains et arabes, d’élus et d’autres personnalités.

La délégation présente à cette inauguration a effectué une tournée dans les dépendances de cette nouvelle unité, qui comprend notamment des parkings, des postes de sécurité, une unité de tri, une aire de stockage, un broyeur des plastiques, un bassin de lavage de plastiques, des blocs sanitaires, une administration et un poste de transformation électrique.

Selon le groupe Ozone, le centre a une vocation de valorisation, à travers le tri des différents flux des déchets dans l’optique d’assurer une ‘’gestion optimale’’ des déchets ménagers et assimilés provenant de la ville de Fès.

Le groupe Ozone Environnement et Services opère au Maroc, Mali, Soudan et en Côte d’Ivoire. Il emploie aujourd’hui plus de 7.500 personnes et dispose d’une flotte de 1 200 engins.

Rédaction Infomédiaire