CAPVALUE, acteur national de référence dans la sécurité des Systèmes d’Information depuis 2008, participe à l’élan national de solidarité visant à lutter contre la propagation du Covid-19, en mettant, gracieusement, les expertises de ses équipes à la disposition des TPE marocaines pour la mise en place de dispositifs sécurisés du Télétravail afin d’assurer le maintien de leurs activités durant la période de confinement. CAPVALUE a annoncé lundi, sa décision d’accompagner gracieusement les TPE marocaines pour la mise en place de dispositifs sécurisés de télétravail durant cette période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19.

Comme un peu partout dans le monde, les décisions de confinement général des populations a poussé plusieurs entreprises à opter pour le télétravail. Une situation inédite qui a demandé des déploiements inhabituels d’environnements de travail à distance souvent peu fiables.

«Plusieurs entreprises n’avaient pas le choix que d’ouvrir l’ensemble ou une partie de leurs Systèmes d’information pour permettre l’accès à distance de leurs collaborateurs» souligne Mohamed TMART, expert en sécurité des Systèmes d’Information et fondateur de la société CAPVALUE.

L’ouverture du système d’information à internet est une décision difficile. La démarche demande un protocole bien établi qui doit prendre en considération les multiples risques d’un accès à distance aux outils de gestion et bases de données de l’entreprise via le web.

Le déploiement des outils collaboratifs est le sommet de l’iceberg pour la mise en place du télétravail. Les dirigeants d’entreprises cherchent tout d’abord à évaluer les risques professionnels potentiels, les risques d’intégrité des systèmes et le coût supplémentaire du télétravail. Pour les managers, c’est l’efficacité du suivi managérial des équipes et leurs formations qui les pousseront à adopter avec sérénité un dispositif de travail à distance.

«Même les grandes entreprises n’étaient pas suffisamment préparées au télétravail. Que dire alors des TPE et PME, qui constituent l’essentiel du tissu économique du pays ? » alerte le DG de CAPVALUE.

CAPVALUE invite les petites entreprises quels que soient leurs besoins et leur maturité sur le sujet, à prendre contact avec ses équipes. A ce propos, les entreprises intéressées sont invitées à nous contacter par mail sur l’adresse suivante : [email protected] Une équipe évaluera dans un premier temps les différentes demandes. Un collaborateur leur sera alors assigné pour la mise en place du plan de déploiement ainsi que la supervision et l’analyse de leurs équipements réseaux dans le but de garantir une parfaite stabilité et une sécurité maximale.

«C’est notre manière à nous de participer à l’effort national de solidarité de lutte contre les répercussions de la crise sanitaire initié par Sa Majesté le roi Mohammed VI», souligne Mohamed TMART.