Le conseil d’administration du fonds de compensation s’est réuni mardi 15 novembre à Rabat et était présidé par la ministre de l’Economie et des Finances Nadia Fettah, mandatée par le chef du gouvernement.

La Commission a noté que même en 2022, lorsque le Fonds d’indemnisation aura rempli son rôle assigné d’assurer la stabilité des prix des matières premières, il sera caractérisé par de fortes fluctuations des prix des matières premières sur le marché international.

Il subventionnera les matériaux et soutiendra le pouvoir d’achat des citoyens, selon un communiqué du ministère de l’Economie et des Finances. Après avoir commencé ses travaux, le Conseil a approuvé le procès-verbal de sa réunion du 4 février 2022 précisant les activités du Fonds de compensation pour 2021 et les domaines de financement pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2022.

Les membres du Conseil ont été informés des résultats de la Les membres du Conseil ont ensuite examiné le rapport 2021 du vérificateur de l’Agence et de l’administrateur de l’État et d’autres points à l’ordre du jour de cette réunion. Enfin, les membres du Conseil ont approuvé les résultats de l’exercice de la Caisse de Compensation et les autres décisions pour 2021, concluant le communiqué.