Dans le cadre de la poursuite des efforts déployés pour faire face aux réseaux terroristes, qui visent la sécurité et la stabilité du Royaume, le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a démantelé, mardi, sur la base d’informations de renseignement précises, une cellule terroriste composée de quatre membres s’activant à Nador et ses environs, âgés entre 21 et 26 ans, dont le frère d’un combattant dans les rangs de “Daech”, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

L’enquête préliminaire révèle que les membres de cette cellule, partisans de l’organisation dite “Etat islamique”, ont décidé de mener des attaques terroristes visant des sites sensibles dans le Royaume, ajoute le communiqué.

Les personnes arrêtées étaient en lien étroit avec les membres de la cellule terroriste portant des projets terroristes, qui a été démantelée, le 04/12/2019 dans le cadre d’une coopération sécuritaire conjointe entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues espagnols, ajoute le ministère.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour approfondir l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.