Le golfeur américain Tony Finau, testé positif au coronavirus, ne pourra pas participer au Shriners Hospitals, qui débute jeudi à Las Vegas, a annoncé mardi le circuit nord-américain PGA, organisateur du tournoi.



“Plus tôt dans la journée, j’ai reçu le résultat positif du test pour le Covid-19 et j’ai commencé une période d’auto-quarantaine, pour protéger les personnes autour de moi”, a déclaré Finau sur son compte Twitter, confirmant l’information.



“Je me sens bien, et je suis par ailleurs de bonne humeur”, a ajouté le 16e joueur mondial, remplacé dans le tableau par Bronson Burgoon.



Finau, 31 ans, n’a pas joué depuis le 20 septembre, date de fin de l’US Open, où il a terminé à égalité avec quatre autres joueurs à la huitième place.