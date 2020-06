Conformément aux Hautes Instructions Royales, et dans le cadre de leurs actions citoyennes dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa et le Laboratoire National de Référence relevant de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé, mettent à la disposition des entreprises, souhaitant procéder au dépistage de masse de leurs collaborateurs, leurs équipes et leur savoir-faire pour les accompagner dans cette démarche.

Ainsi, nous proposons aux entreprises intéressées un panel complet de tests de dépistage COVID-19, comprenant le diagnostic de référence par PCR ainsi que la sérologie à titre complémentaire. Notre prestation inclut par ailleurs toute la logistique nécessaire au bon déroulement du dépistage et sa fiabilité, notamment le déplacement dans les locaux des entreprises d’une équipe dûment qualifiée et expérimentée sous la supervision d’un médecin.

Nous rappelons par la présente que nous disposons d’une solide expérience en matière de dépistage avec des milliers de tests PCR effectués à ce jour en partenariat avec les pouvoirs publics. Ces tests sont réalisés grâce à des techniques de pointe et dans le respect le plus strict des normes de qualité et de bonnes pratiques et selon les meilleurs standards internationaux.

Dans la continuité de nos actions citoyennes face à cette pandémie, notamment le dépistage et la prise en charge gratuits des patients COVID au sein de nos structures hospitalières depuis le début de la crise sanitaire, et en support aux entreprises désireuses de reprendre leur activité dans ce contexte particulier, nous avons décidé d’appliquer une tarification unique et transparente à prix coûtant pour les tests de dépistage, explicitée comme suit :

Test PCR : 500 Dh par collaborateur

Test sérologique : 100 Dh par collaborateur

Les entreprises souhaitant bénéficier de nos prestations sont tenues de nous contacter à