La 14è édition du Forum international de Bande dessinée de Tétouan se tient, du 25 au 30 octobre, à l’initiative du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication, et l’Institut national des beaux-arts (INBA), en partenariat avec l’association Chouf, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Cet événement, placé sous le thème « L’édition dans le domaine des bandes dessinées : différentes expériences », verra la participation de nombreux auteurs de Bande dessinée (BD), d’illustrateurs, d’experts en édition d’albums, de critiques et de chercheurs de diverses écoles du neuvième art à travers le monde, indique un communiqué des organisateurs. L’ouverture officielle du Forum aura lieu mercredi prochain, et sera marquée par un hommage rendu en l’honneur des artistes auteurs de BD en particulier, et d’arts plastiques en général, avec l’implantation du Village de bandes dessinées dans les espaces du Centre d’Art moderne de Tétouan.

Selon les organisateurs, le Forum accueille également les représentants d’un certain nombre d’écoles de bandes dessinées en Afrique, qui considèrent l’INBA de Tétouan comme la plus grande plateforme active de bandes dessinées à travers le continent africain.

Le programme comprend également l’organisation de Workshops et d’ateliers, au profit des jeunes et des enfants, la signature et la dédicace d’albums, ainsi que la tenue de rencontres avec les plus célèbres créateurs du 9è art, en plus des assises professionnelles du marché de l’édition et de la créativité des bandes dessinées dans le Monde arabe.

Le forum rendra hommage à une figure célèbre de la bande dessinée au Maroc, feu Mohamed Benmasoud, dans sa catégorie « Dans la mémoire », ainsi qu’aux artistes plasticiens Ahmed El Amrani et Abdelouahed Sordo, qui appartiennent à la deuxième génération de l’Ecole nationale des beaux-arts de Tétouan.

Quant à la catégorie « Artiste Révélation », elle accueillera Mohamed Amine El Bellaoui (Rebel Spirit), tandis que la jeune artiste et diplômée de l’Institut, Manal Achaoui, lauréate du 2è Prix Disney Art Challenge 2020, sera l’invitée dans la catégorie « Clin d’œil ».

En plus de la table ronde principale autour de « L’édition dans le domaine des bandes dessinées: différentes expériences », une grande rencontre est prévue avec les créateurs de bande dessinée, qui servira de point de départ à un vaste programme lié à l’établissement d’un réseau de festivals et de forums de bandes dessinées en Afrique, précise le communiqué. L’un des moments fort du forum est l’annonce des résultats du concours des créateurs de bandes dessinées « Talents Africains », et du concours national « La goutte d’eau dans tous ses états ».

Lors de cette édition, le Forum accueille de nombreux pays, dont la France, l’Espagne, la Belgique, le Togo, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Bénin, la Côte d’Ivoire, l’Angola et la Corée du Sud.

L’objectif principal demeure la consolidation et l’approfondissement des accords de partenariat et de coopération qui unissent l’INBA de Tétouan et les écoles d’art d’Europe, d’Afrique et d’Asie, comme l’Institut Français du Maroc, l’Institut Cervantès et la Délégation générale de Wallonie-Bruxelles.