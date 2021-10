Le Maroc a réussi à éradiquer la maladie de la polio (poliomyélite, ou paralysie spinale infantile) grâce aux vaccinations et au diagnostic précoce qu’il a adoptés depuis des décennies, ont affirmé des experts de la santé, samedi à Rabat.

S’exprimant en vidéoconférence lors d’un colloque organisé par l’Association nationale d’épidémiologie du terrain, en coopération avec le Réseau de la Méditerranée orientale pour la santé publique, sous le thème « Éradication de la polio: Ensemble, nous écrivons une page de l’histoire », les participants ont mis en avant la stratégie d’éradication de la poliomyélite adoptée par le Maroc, fondée principalement sur une large couverture vaccinale des enfants avant leur première année et un contrôle efficace de la poliomyélite aiguë.

Cette stratégie, ont-ils relevé, repose également sur l’élaboration d’un plan de réponse aux risques en cas de découverte du poliovirus et l’élimination et l’isolation en laboratoire de tous les poliovirus et matériels potentiellement infectieux, notant que le Maroc est déclaré exempt de poliomyélite depuis de nombreuses années.

Le Maroc a été parmi les premiers pays dans le monde à adopter ce plan d’éradication de la polio, ont-ils noté, relevant que cette maladie est globalement en voie de disparition.

Les experts de la santé participant à ce colloque ont passé en revue l’histoire de l’émergence de la polio et de ses causes, soulignant que cette maladie a impacté la santé d’un grand nombre d’enfants à travers le monde, avant la découverte d’une solution vaccinale.

A cet égard, ils ont rappelé la nouvelle stratégie mondiale pour l’immunité à l’horizon 2030 et la nécessité de reconsidérer les plans antérieurs afin d’éradiquer définitivement la polio, appelant à l’intensification des efforts et à la mobilisation de davantage de ressources allouées à la lutte contre la poliomyélite.

Ils se sont félicités, en ce sens, de l’action de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de son nouveau plan qui prévoit l’éradication de la polio d’ici 2026