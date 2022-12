Souhaitant capitaliser sur sa réussite au Maroc, la marque turque De Facto annonce son projet d’investir dans le secteur textile dans le Royaume.

A ce jour, en effet, DeFacto produit 50 pour cent de ses produits au Maroc avec le slogan « Made in Morocco », qui a été lancé en 2018 dans cette direction. Pour la marque, le Maroc est un pays extrêmement important en termes d’accords commerciaux stratégiques et qu’ils le considèrent comme le Hub africain de l’avenir. « Nous avons fait un pas sur le marché marocain avec le premier magasin que nous avons ouvert en 2015. En tant que marque de mode mondiale, offrir à nos clients les dernières tendances et les rendre heureux font partie de nos priorités au Maroc, mais aussi dans le monde entier. Nous obtenons cette satisfaction à la fois en nous adaptant aux tendances de mode en constante évolution et grâce au succès que nous avons obtenu dans nos organisations de production. », a ainsi déclaré le PDG de DeFacto, İhsan Ateş. «

En tant que DeFacto, nous visons à augmenter notre approvisionnement au Maroc dans la période à venir et à devenir la première marque de détail turque à investir dans la production nationale pour dominer le secteur. », a annoncé le responsable, cité par un communiqué du groupe.