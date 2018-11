Infomediaire Maroc – Le constructeur ferroviaire Alstom a fourni à l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) 12 trains à très grande vitesse pour le tronçon Tanger-Casablanca, ainsi que le système ERTMS embarqué niveau 1 et 2 pour les trains, indique un communiqué d’Alstom.

Les trains circuleront à une vitesse de 320 km/h entre Tanger et Kénitra, le premier tronçon de 180 km du réseau. Entre Kénitra et Casablanca (200 km), les trains rejoindront le réseau conventionnel sur lequel ils rouleront à une vitesse de 160 km/h. Le service reliera les principales régions économiques du pays, en 2 heures et 10 minutes au lieu de 4 heures et 45 minutes.

Les rames Avelia Euroduplex destinées au Maroc sont des trains à deux niveaux à architecture articulée conçus pour résister aux conditions climatiques et environnementales du pays. D’une capacité de 533 passagers, chaque rame est composée de 8 voitures, dont deux voitures première classe, un wagon-restaurant et cinq voitures seconde classe. Les trains sont dotés des toutes dernières innovations en termes de confort et d’accessibilité. Une partie du train est entièrement dédiée aux personnes à mobilité réduite. Les trains sont également équipés de systèmes numériques d’information des voyageurs, disponibles en arabe et en français. Ils bénéficient de l’expérience de la gamme de trains à grande vitesse Avelia, qui compte plus de 1 100 trains en service commercial.

Les trains à très grande vitesse Avelia Euroduplex de ce projet ont été fabriqués sur différents sites Alstom en France : La Rochelle, Belfort, Ornans, Petit Quevilly, Tarbes, Le Creusot, Villeurbanne, Saint-Ouen et Reichshoffen.

