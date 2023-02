L’international marocain Yassine Bounou figure parmi les trois finalistes pour le prix The Best – Gardien de but de la FIFA 2022, aux côtés de Thibaut Courtois (Belgique – Real Madrid) et Emiliano Martínez (Argentine – Aston Villa), a annoncé, mercredi, la Fédération Internationale de Football (FIFA).

Bounou, 31 ans, a été impérial lors du Mondial-2022, signant des prestations de haute facture tout au long de la compétition.

Le joueur du FC Séville a été notamment décisif contre l’Espagne lors de la séance des tirs au but, avec deux parades sur les tirs de Carlos Soler et Sergio Busquets. Le dernier rempart marocain, qui a disputé six matchs avec les Lions de l’Atlas au Qatar, est devenu le premier gardien africain à réussir un clean sheet lors de trois matches d’une même édition de la Coupe du Monde.

La FIFA a également dévoilé les noms des trois finalistes du prix The Best – Gardienne de but de la FIFA qui sont Ann-Katrin Berger (Allemagne – Chelsea FC Women), Mary Earps (Angleterre – Manchester United WFC) et Christiane Endler (Chili – Olympique Lyonnais).

Les finalistes pour les prix The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football féminin et The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin seront connus le jeudi 9 février. Par ailleurs, les finalistes pour les distinctions The Best – Joueuse de la FIFA et The Best – Joueur de la FIFA ainsi que pour le Prix Puskás de la FIFA seront communiqués le vendredi 10 février.

Le latéral droit de l’équipe du Maroc de football, Achraf Hakimi, et le sélectionneur national Walid Regragui sont nommés respectivement dans les catégories « The Best – Joueur de la FIFA » et « The Best – Entraîneur de la FIFA pour le football masculin ».