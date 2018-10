Infomediaire Maroc – Les travaux de la 11ème édition de la World Policy Conference (WPC) se sont ouverts, vendredi matin à Rabat, avec la participation d’un aréopage d’acteurs politiques, économiques, académiques et médiatiques représentant plus de 40 pays.

La WPC a pour missions la réflexion sur les bouleversements incessants que connaît le monde actuel, sur les solutions pour y parer, et le développement de liens durables entre ses participants. Elle s’est distinguée comme 3ème meilleure conférence de think tank au monde en 2017 d’après le Global Go-To Think Tanks Index de l’Université de Pennsylvanie.

Initiée du 26 au 28 octobre, cette conférence aborde des thèmes ayant trait notamment aux défis économiques majeurs des cinq prochaines années, l’avenir de la Russie, la religion et la politique en Chine, l’impact d’un monde connecté sur la gouvernance mondiale, les migrations et l’avenir du multiculturalisme, l’avenir de l’euro, l’initiative « One Belt One Road », les enjeux stratégiques de l’Europe et le problème de la Corée du Nord.

Les travaux de cette 11è édition porteront également sur les enjeux du commerce international, l’éducation, le développement de l’Afrique, les questions énergétiques et le climat, l’état de l’économie mondiale et bien d’autres sujets, selon les organisateurs.

Rédaction Infomediaire.