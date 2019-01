Infomédiaire Maroc – Le ‘‘Policy Center for The New South’’, anciennement ‘‘OCP Policy Center’’, vient de réaliser une véritable performance en se classant à la huitième place du classement ‘‘Global Go To Tank Index Report 2018’’ établi par la prestigieuse University Of Pennsylvia.

Créé en mai 2014 et dirigé depuis par Karim El Aynaoui, un ex de la Banque Mondiale, le Policy Center for The New South a pu se hisser au sein des 10 meilleurs centres de réflexion de la région d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient aux côtés d’institutions très réputées et très anciennes comme le Carnegie Endowment For International Peace du Liban, la Brookings Institution du Qatar d’Al Jazeera Centre for Studies de Doha ou encore l’égyptien Al Ahram Center for Political and Strategic Studies.

A noter que, dans ce classement, figurent également 2 autres think tanks marocains : le CERSS-Centre d’études de recherches en sciences sociales à la 13ème place et l’IRES-Institut royal d’études stratégiques à la 23ème place.

