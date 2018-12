Infomediaire Maroc – Le géant technologique Apple a annoncé un investissement d’un milliard de dollars pour la construction d’un nouveau campus à Austin, au Texas.

Dans un communiqué, l’entreprise basée à Cupertino, en Californie, a indiqué que ce nouveau site sera situé à environ un kilomètre de ses locaux au nord d’Austin, précisant qu’il s’étalera sur une superficie de plus de 53 hectares avec à la clé 5.000 nouveaux emplois et une capacité d’abriter, à terme, 15.000 employés, ce qui fera d’Apple le plus grand employeur privé de cette ville du Texas.

Le nouveau campus englobera un large éventail de métiers, allant de l’ingénierie, à la recherche et développement, aux opérations, à la finance et à l’assistance client, ajoute la même source, notant qu’à l’instar de tous les campus d’Apple dans le monde, il fonctionnera à 100% à l’énergie renouvelable.

« Apple est l’une des entreprises les plus innovantes au monde et un fervent créateur d’emplois au Texas et à travers le pays », a affirmé le gouverneur du Texas Greg Abbott, cité dans le communiqué.

L’entreprise a également annoncé vouloir accroître sa masse salariale à travers toutes les régions des Etats Unis au cours des trois prochaines années pour dépasser les 1.000 employés à Seattle, San Diego et Culver City respectivement, tout en créant des centaines d’emplois à Pittsburgh (Pennsylvanie), New York, Boulder (Colorado), Boston et Portland (Oregon).

La firme avait récemment inauguré ses bureaux à Nashville (Tennessee) tandis que ses locaux à Miami vont doubler de taille.

