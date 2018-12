Infomédiaire Maroc – Google a annoncé ce lundi un investissement d’un milliard de dollars pour la création d’un nouveau campus dans la ville de New York, ce qui permettra au géant informatique de doubler sa masse salariale de 7.000 employés au cours de la prochaine décennie. Dans un communiqué, la firme a indiqué que le campus de plus de 150.000 m2 sera baptisé Google Hudson Square et sera composé de propriétés à Hudson Street et à Washington Street, précisant que le nouveau site sera opérationnel en 2022.

Il s’agit du second investissement d’envergure de Google à Manhattan cette année après que la firme a dépensé 2,4 milliards de dollars en mars dernier pour l’acquisition de l’immeuble Chelsea Building, où elle possédait déjà des bureaux. « New York est une source féconde et diverse de grands talents », a affirmé le PDG de Google, Ruth Porat, cité dans le communiqué, ajoutant que « c’est ce qui a attiré Google vers cette ville en 2000, et c’est ce qui nous a maintenu ici ».

Avec ce nouveau campus, Google emboîte le pas à Apple qui avait annoncé la semaine dernière la construction d’un campus d’un milliard de dollars à Austin au Texas, signalant une volonté des géants technologiques d’investir ailleurs que dans leur territoire de prédilection, à savoir la Côte Ouest des Etats-Unis, afin de dénicher de nouveaux talents.

Le mois dernier, le géant américain de la distribution en ligne Amazon avait annoncé avoir choisi les villes de New York et Arlington (Virginie) pour abriter ses nouveaux sièges sociaux pour un investissement de 5 milliards de dollars et la création de plus de 50.000 emplois.