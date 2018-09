Infomédiaire Maroc – Un mémorandum d’entente visant le renforcement de la formation des compétences et des étudiants dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) au sein des universités et établissements d’enseignement supérieur marocains a été signé, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le groupe chinois Huawei-Technologies.

Signé par le ministre de l’éducation nationale, Said Amzazi et le directeur général du groupe Zhao Guohui, ce mémorandum repose sur 4 principaux axes de coopération, à savoir, (1) le lancement du programme « Huawei Academy Morocco » dans les universités marocaines qui consiste à fournir des programmes de formation aux étudiants et aux enseignants chercheurs, (2) l’attribution du Prix d’excellence « Huawei Seeds for the future » aux étudiants les plus méritants dans le domaine des « Réseaux et télécoms », (3) l’ouverture aux étudiants marocains de la possibilité de concourir à « Huawei ICT Competition » et (4) l’organisation de séminaires et d’ateliers de travail pour échanger les expertises et les expériences en matière d’intégration des TIC dans l’éducation.

Intervenant à l’occasion, Amzazi a souligné que ce mémorandum, qui s’inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour l’intégration des TIC dans le système marocain d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, permettra aux étudiants d’acquérir les compétences nécessaires pour favoriser leur insertion dans le marché de l’emploi et ainsi les préparer aux métiers de l’avenir à travers des formations dans le domaine des TIC.

Ce mémorandum permettra le lancement du programme « Huawei Academy Morocco » au sein des universités marocaines, a précisé Amzazi, notant que ce dernier consiste à disposer des programmes de formation certifiées aux universités et à assurer une formation certifiante au profit des formateurs et de promouvoir le programme HAINA auprès des universités partenaires.

Amzazi a également fait savoir que ce mémorandum renforcera les relations de coopération et de partenariat entre le ministère et le groupe chinois, considérée comme « une entreprise partenaire privilégiée » avec laquelle le ministère a bâti « un rapport de confiance exceptionnel ».

De son côté, Guohuia a affirmé que le groupe compte apporter un soutien particulier aux étudiants marocains à travers des programmes de formation et l’organisation de compétitions, de séminaires et d’ateliers de travail pour favoriser l’échange d’expertises et des expériences en matière d’intégration des TIC dans l’éducation.

Guohuia a également noté que l’ouverture aux étudiants marocains de la possibilité de concourir à « Huawei ICT Competition » et l’attribution d’un Prix d’excellence aux étudiants les plus brillants issus d’universités marocaines publiques dans les domaines liés aux « Réseaux et Télecoms » sous forme d’un séjour de formation de deux semaines en Chine permettra de favoriser l’émergence de talents dans les universités marocaines en général et dans les domaines des TIC en particulier.

La signature de ce mémorandum s’inscrit dans le cadre du plan d’action du ministère pour la période 2017-2021n en particulier les mesures visant la promotion des partenaires avec les opérateurs économiques et industriels privés, nationaux et internationaux, le développement et l’amélioration du système de l’enseignement supérieur afin de répondre aux besoins de l’environnement socio-économique et de favoriser l’employabilité des jeunes diplômés.

Rédaction Infomédiaire