Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Société Huawei Technologies ont lancé, récemment, le programme « Huawei Seeds for the Future 2018 » (Graines pour le futur), visant à promouvoir l’excellence des formations en TIC au sein des universités marocaines.

Ce programme, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente conclu entre les deux parties le 20 septembre dernier, a pour but de promouvoir l’excellence des formations en TIC au sein des universités marocaines et faciliter l’employabilité des jeunes diplômés, indique le ministère dans un communiqué parvenu jeudi à la MAP.

D’après la même source, ce programme consiste à sélectionner un groupe parmi les meilleurs étudiants issus des universités publiques marocaines en vue d’effectuer un voyage de formation de deux semaines en Chine.

En effet, les étudiants sélectionnés passeront une semaine d’immersion et de découverte de la riche culture chinoise à l’Université Géoscience de Pékin, et se rendront par la suite dans la ville de Shenzhen, où se situe le siège de Huawei Group, pour une formation avancée sur les technologies de pointe, telles que la 5G, LTE, et le Cloud computing, qui prévoit également des possibilités de mise en pratique des connaissances acquises dans les laboratoires les plus avancés de Huawei.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi a tenu à féliciter la Société Huawei Technologies pour son engagement et sa contribution précieuse et prépondérante dans la mise en œuvre du programme de coopération qui unit les deux parties, et qui traduit la volonté de partenariat stratégique exprimée par SM Le Roi Mohammed VI et le Président chinois Xi Jinping’, souligne le communiqué.

De son côté, l’ambassadeur de la République de Chine au Maroc, Li Li, a plaidé en faveur du renforcement des relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche, des domaines qu’il « continuera à promouvoir à l’avenir dans le cadre de la coopération entre les deux pays ».

Pour sa part, le Directeur Général de Huawei Maroc, Zhao Guohui, a déclaré que : ‘L’Education et la formation représentent un pilier stratégique dans les engagements de responsabilité citoyenne de Huawei.

Ainsi, afin d’aider à combler le fossé entre ce qui est appris dans l’enseignement et ce qui est nécessaire dans l’industrie, Huawei a développé le programme « Seeds for the Future « (graines pour le futur), qui vise à développer les talents TIC marocains dans les universités, transférer des connaissances et promouvoir une meilleure compréhension du secteur des TICs.

« Nous espérons à travers ce programme, nous allier au Royaume du Maroc pour promouvoir le développement et l’amélioration du système de l’enseignement afin de répondre aux besoins de l’environnement socio-économique, faciliter l’employabilité des jeunes diplômés et contribuer à la l’accompagnement des projets structurants nationaux dans le domaine des TICs », a-t-il ajouté.

