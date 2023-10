L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (USMBA) vient d’être classée première université marocaine publique, pour la sixième année consécutive, au classement Times Higher Education University Ranking (THE-2024).

D’après THE-2024, ce classement dévoilé récemment est basé sur 5 indicateurs majeurs à savoir la formation, l’environnement de la recherche, la qualité de la recherche, la visibilité à l’international et le transfert du savoir.

Cette édition 2024 se distingue par une nouvelle méthodologie, axée sur plus recherche scientifique et s’appuyant sur 18 métriques au lieu de 13 pour les précédentes éditions, indique l’USMBA dans un communiqué, ajoutant qu’elle vise principalement à refléter un monde de recherche de plus en plus diversifié, et à donner un meilleur aperçu de ce que signifie être une université de recherche de premier plan.

Pour cette édition, la compétitivité aux échelles nationale et internationale était très rude et surtout marquée, d’une part, par une nouvelle méthodologie axée recherche, et d’autre part, par le nombre croissant d’universités ayant pris part à ce classement estimé à 1.904 au niveau international dont 14 universités marocaines.

L’USMBA a pu obtenir le meilleur score pour le pilier « Qualité de la recherche » ce qui lui a permis de conserver sa position aux échelles nationale et internationale, note la même source.

Le maintien de cette position avant-gardiste, souligne le communiqué, témoigne de l’engagement de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès dans la voie de l’excellence, son leadership scientifique et académique, et la reconnaissance internationale de ses performances.

La reconnaissance internationale de ce prestigieux classement, a des incidences positives sur la crédibilité des services et produits de l’USMBA, l’employabilité de ses lauréats et sur son ouverture et son contexte socio-économique, relève le communiqué notant que la stratégie de l’université renforce tout ce qui peut en faire un excellent campus de recherche et d’innovation et met en œuvre des actions très prometteuses de motivation et de soutien à la recherche, l’ouverture et la visibilité internationale.