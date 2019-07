La capitale togolaise, Lomé, va abriter, les 03 et 04 octobre prochain, le 1er forum dédié à l’investissement en Afrique de l’Ouest « Invest In West Africa ».

Cette rencontre se veut une occasion d’apporter une réponse au problème critique de l’accès du secteur privé ouest-africain aux financements, rapporte mardi la presse locale.

Le secteur privé représente le moteur de la croissance et du développement inclusif sur le continent africain en général et en Afrique de l’Ouest tout particulièrement, avec près de 40% du PIB entre 2006 et 2016, fait savoir la même source.

Ainsi, ce forum vise à fédérer l’ensemble des acteurs de l’investissement pour encourager le financement des PME-PMI à fort potentiel et amplifier les partenariats public-privé pour démontrer qu’en Afrique de l’Ouest, le secteur privé est prêt à absorber les investissements et est en train d’acquérir de la maturité.

Prendront part à cet événement des chefs d’Etats, des entrepreneurs, des investisseurs et des représentants d’organisations régionales et continentales.